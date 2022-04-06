«Милан» наблюдает за прогрессом Бету

«Милан» наблюдает за прогрессом нападающего «Удинезе» Бету, сообщает Calciomercato.

Скауты миланского клуба продолжают наблюдать за игроком. В недавнем матче Серии А нападающий отметился хет-триком в ворота «Дженоа».

Бразильский нападающий находится в «Удинезе» на правах аренды из «Портимоненсе».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей и забил 11 голов. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Его контракт с «Портимоненсе» истекает в 2023 году.