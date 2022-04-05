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Де Лихт: «Маккенни – самый забавный игрок «Ювентуса»

05 Апреля 2022 • 09:42 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт рассказал журналистам о своем отношении к Уэстону Маккенни.

Де Лихт назвал Маккенни самым забавным игроком «Ювентуса», заявив, что американский полузащитник живет «совершенно в другом мире», от остальных его товарищей по команде.

«Я думаю, Маккенни самый смешной игрок «Ювентуса». Он живет в совершенно другом мире, чем мы. Это так забавно видеть», - сказал де Лихт.

Защитник также отметил, что при этом Маккенни является важной частью команды.

Маккенни в настоящее время травмирован, но недавно заявил, что надеется вернуться в строй в течение следующих нескольких недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт Уэстон Маккенни
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