«Рома» хочет обменять Верету на Максима Лопеса

«Рома» хочет обменять полузащитника Жордана Верету на Максима Лопеса из «Сассуоло», сообщает BUT.

Сообщается, что «Сассуоло» рассчитывает получить за Лопеса 20-25 миллионов евро. Трансферная стоимость Верету, по информации портала Transfermartk, составляет 22 миллиона евро.

В этом сезоне Лопес провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Также сообщается, что Лопесом интересуется «Лацио», который ищет замену Милинковичу-Савичу, который вероятно покинет римский клуб этим летом.