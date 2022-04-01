«Рома» надеется обменять Карлеса Переса на Гуэдеша

«Рома» надеется обменять Карлеса Переса на полузащитника «Валенсии» Гонсалу Гуэдеша.

24-летний Перес получает очень мало игрового времени под руководством Жозе Моуринью и клуб не намерен удерживать его. Ранее сообщалось, «Валенсия» проявляет интерес к этому футболисту.

Со своей стороны, итальянский клуб хочет приобрести полузащитника «Валенсии» Гонсалу Гуэдеша. Таким образом, «Рома» надеется включить Переса в эту сделку, сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт Гуэдеша с «Валенсией» истекает в 2023 году, поэтому испанскому клубу придется продать его или рискнуть потерять его как свободного агента через год.