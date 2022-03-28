«Милан» присматривается к двум полузащитникам «Ромы»

«Милан» присматривается к полузащитникам «Ромы» Брайану Кристанте и Жордану Верету. Они должны заменить ушедшего в «Барселону» Франка Кесси.

Согласно Corriere di Roma, миланский клуб рассматривает приобретение Кристанте, который оценивается в 20-25 миллионов евро. Также игроком интересуются несколько испанских клубов.

«Милан» также проявляет интерес к Джордану Верету, который оценивается в 18 миллионов евро. На футболиста претендует и миланский «Интер». В этом сезоне Кристанте провел в Серии А 27 матчей и забил 2 гола. Верету сыграл в 29 играх, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.