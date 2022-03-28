«Интер» может предложить Сенси и кэш в обмен на Фраттези и Скамакку

«Интер» может предложить «Сассуоло» полузащитника Стефано Сенси и кэш в обмен на Фраттези и Скамакку, сообщают итальянские СМИ.

Футболисты «Сассуоло» Давиде Фраттези и Джанлука Скамакко давно входят в сферу интересов миланского клуба. Итальянские СМИ сообщают, что сделка может быть осуществлена с участием еще одного игрока «Интера».

Сенси находится в аренде в «Сампдории» В этом сезоне игрок сыграл 6 матчей и забил 1 гол в составе этой команды в Серии А. Трансферная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

Совокупная стоимость Фраттези и Скамакки, по оценкам Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.