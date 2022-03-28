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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может предложить Сенси и кэш в обмен на Фраттези и Скамакку

28 Марта 2022 • 12:28 Комментировать

«Интер» может предложить «Сассуоло» полузащитника Стефано Сенси и кэш в обмен на Фраттези и Скамакку, сообщают итальянские СМИ.

Футболисты «Сассуоло» Давиде Фраттези и Джанлука Скамакко давно входят в сферу интересов миланского клуба. Итальянские СМИ сообщают, что сделка может быть осуществлена с участием еще одного игрока «Интера».

Сенси находится в аренде в «Сампдории» В этом сезоне игрок сыграл 6 матчей и забил 1 гол в составе этой команды в Серии А. Трансферная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

Совокупная стоимость Фраттези и Скамакки, по оценкам Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Стефано Сенси Джанлука Скамакка Давиде Фраттези
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