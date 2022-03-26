«Реал» собирается приобрести Берарди

«Реал» собирается приобрести полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Defensa Central.

27-летний игрок сборной Италии забил 14 голов и отдал 11 голевых передач в 27 матчах Серии А, а его клуб борется за попадание в зону еврокубков.

«Реал» начал проявлять интерес к итальянцу после того, как стало известно, что Эден Азар собирается покинуть мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Берарди также является ключевой целью для нескольких клубов Премьер-лиги, включая «Лестер», «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед».