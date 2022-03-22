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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» присматривается к Берарди

22 Марта 2022 • 16:12 Комментировать
Милан
...
Болонья
1.42 4.40 8.00
03.04 20:30

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди нравится «Милану»,  в этом году на счету Берарди уже двенадцать голов в Серии А. Кроме того, у Берарди есть интересное преимущество - он итальянец, и это облегчает ситуацию с заявочными листами на Серию А и на Лигу чемпионов (а в том, что «Милан» там будет в следующем сезоне, можно не сомневаться уже сейчас).

Проблема в том, что «Милан» и «Сассуоло» вряд ли сойдутся в цене - за Берарди «Сассуоло» просит сейчас тридцать миллионов евро, в «Милане» держат в уме его возраст и больше пятнадцати миллионов пока что не предлагают, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Доменико Берарди Трансферы футбола - лето 2022
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