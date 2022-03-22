«Милан» присматривается к Берарди

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди нравится «Милану», в этом году на счету Берарди уже двенадцать голов в Серии А. Кроме того, у Берарди есть интересное преимущество - он итальянец, и это облегчает ситуацию с заявочными листами на Серию А и на Лигу чемпионов (а в том, что «Милан» там будет в следующем сезоне, можно не сомневаться уже сейчас).

Проблема в том, что «Милан» и «Сассуоло» вряд ли сойдутся в цене - за Берарди «Сассуоло» просит сейчас тридцать миллионов евро, в «Милане» держат в уме его возраст и больше пятнадцати миллионов пока что не предлагают, сообщает La Gazzetta Dello Sport.