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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готовит предложение по Ноа Лангу

22 Марта 2022 • 13:00 Комментировать

«Милан» готовит предложение по звезде «Брюгге» Ноа Лангу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 22-летний игрок забил восемь голов и сделал 13 передач в 40 матчах во всех турнирах и был определен как одна из основных целей «Милана» на сезон 2022–23.

Универсальный вингер или атакующий полузащитник, Ланг может играть на любой позиции позади классического центрального нападающего, и «россонери» давно следят за ним.

Паоло Мальдини и Рики Массара уже несколько раз встречались с окружением игрока за последние несколько месяцев, и Ланг испытывает искушение присоединиться к «россонери», несмотря на интерес со стороны «Арсенала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии».

Его контракт с «Брюгге» истекает в 2025 году, и, по данным La Gazzetta dello Sport, запрашиваемая бельгийцами цена составляет около 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Ноа Ланг
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