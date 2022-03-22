Боссы «Сассуоло» готовы отпустить Распадори в «Ювентус»

Руководители «Сассуоло» готовы провести переговоры с туринским «Ювентусом» по поводу возможного трансфера итальянского форварда Джакомо Распадори.

Как рассказал журналистам генеральный директор «нероверди» Джованни Карневали, в услугах Распадори заинтересован не только туринский «Ювентус», но и несколько команд из АПЛ. В «Сассуоло» были бы рады снова провести переговоры именно с туринцами, так как до этого команды уже провели успешную сделку по Мануэлю Локателли.

Напомним, что в этом сезоне Джакомо Распадори провёл в итальянском чемпионате 28 поединков, в которых забил девять мячей и сделал четыре ассиста.