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Чемпионат Италии. Серия А

Боссы «Сассуоло» готовы отпустить Распадори в «Ювентус»

22 Марта 2022 • 08:25 Комментировать

Руководители «Сассуоло» готовы провести переговоры с туринским «Ювентусом» по поводу возможного трансфера итальянского форварда Джакомо Распадори.

Как рассказал журналистам генеральный директор «нероверди» Джованни Карневали, в услугах Распадори заинтересован не только туринский «Ювентус», но и несколько команд из АПЛ. В «Сассуоло» были бы рады снова провести переговоры именно с туринцами, так как до этого команды уже провели успешную сделку по Мануэлю Локателли.

Напомним, что в этом сезоне Джакомо Распадори провёл в итальянском чемпионате 28 поединков, в которых забил девять мячей и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Сассуоло Джакомо Распадори
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