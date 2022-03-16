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Чемпионат Италии. Серия А

Наингголан поделился прогнозом по поводу исхода чемпионата Италии

16 Марта 2022 • 00:23 Комментировать

Бывший полузащитник «Ромы» и «Интера», бельгиец Раджа Наингголан, поделился своим мнением по поводу исхода чемпионата Италии в нынешнем сезоне. В турнирнойтаблице лидирует «Милан», его вплотную преследует «Интер», в то время как чуть подотстал «Наполи» и сильнее отстает «Ювентус» - но туринский клуб прогрессирует и это вносит дополнительную интригу в финиш сезона.

- Думаю, что «Интер» - фаворит на победу. Они просто чуть выше классом. Но «Милан» и «Ювентус» также опасны. Это будет борьба до конца сезона. Это удивительно, так как после десяти туров я не сомневался, что титул возьмет «Наполи», но был спад, и сейчас есть вопросы. Спаллетти - победитель, он будет работать на победу, так что у игроков «Наполи» еще есть шанс, - считает Наингголан, которого цитирует Radio Kiss Kiss.

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