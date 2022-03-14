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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашел замену Пауло Дибале в «Сассуоло»

14 Марта 2022 • 23:14 Комментировать

Руководители туринского «Ювентуса» продолжают поиск усиления средней линии на следующий сезон. Новый контракт с Пауло Дибалой все еще не подписан, поэтому самое время начать поиск замены аргентинскому футболисту.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «старая синьора» обратила внимание на атакующего полузащитника «Сассуоло» — Хамеда Траоре.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.

В текущем сезоне он провел в Серии А 24 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Хамед Траоре
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