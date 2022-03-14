«Наполи» собирается начать переговоры по Хамеду Траоре

Как сообщает Calciomercato.com, «Наполи» серьезно заинтересован в подписании контракта с нападающим «Сассуоло» Хамедом Траоре и начнет переговоры на следующей неделе. В настоящее время его рыночная стоимость составляет около 25 миллионов евро, но цена может существенно подняться в зависимости от выступления йгрока.

22-летний ивуариец проводит хороший сезон за «Сассуоло», забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи в 23 матчах Серии А в этом сезоне.

Сообщается также, что еще одним претендентом на форварда является туринский «Ювентус».