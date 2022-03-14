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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» собирается начать переговоры по Хамеду Траоре

14 Марта 2022 • 12:39 Комментировать

Как сообщает Calciomercato.com, «Наполи» серьезно заинтересован в подписании контракта с нападающим «Сассуоло» Хамедом Траоре и начнет переговоры на следующей неделе. В настоящее время его рыночная стоимость составляет около 25 миллионов евро, но цена может существенно подняться в зависимости от выступления йгрока.

22-летний ивуариец проводит хороший сезон за «Сассуоло», забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи в 23 матчах Серии А в этом сезоне.

Сообщается также, что еще одним претендентом на форварда является туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Сассуоло Хамед Траоре
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