Хедира рассказал о том, как Роналду изменился в «Ювентусе»

Немецкий экс-игрок «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира рассказал журналистам о том, как Криштиану Роналду изменился в туринской команде.

Хедира сказал, что в «Ювентусе» он встретил совершенно другого Роналду. Немец отметил, что в «Реале» Криштиану быль эмоциональнее и эгоистичнее, а в туринском клубе он стал чуть спокойнее и стал сильнее влиять на команду. Сами добавил, что Роналду стал настоящим лидером «Ювентуса».

Напомним, что Криштиану Роналду покинул туринскую команду прошлым летом. На данный момент португалец защищает цвета «Манчестер Юнайтед».