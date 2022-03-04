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Чемпионат Италии. Серия А

Хедира рассказал о том, как Роналду изменился в «Ювентусе»

04 Марта 2022 • 13:10 Комментировать

Немецкий экс-игрок «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира рассказал журналистам о том, как Криштиану Роналду изменился в туринской команде.

Хедира сказал, что в «Ювентусе» он встретил совершенно другого Роналду. Немец отметил, что в «Реале» Криштиану быль эмоциональнее и эгоистичнее, а в туринском клубе он стал чуть спокойнее и стал сильнее влиять на команду. Сами добавил, что Роналду стал настоящим лидером «Ювентуса».

Напомним, что Криштиану Роналду покинул туринскую команду прошлым летом. На данный момент португалец защищает цвета «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Серия А Сами Хедира
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