«Барселона» предложила Кесси контракт с зарплатой в 6,5 млн евро в год

«Барселона» проявляет активный интерес к полузащитнику «Милана» Франку Кесси.

Как сообщил журналист Фабрицио Ди Марцио на своем сайте, каталонцы ходят подписать Кесси уже летом, стороны ведут активные переговоры. «Барселона» предложила полузащитнику контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год.

25-летний футболист сыграл 26 матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт Кесси с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 48 миллионов евро.