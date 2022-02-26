Февр не жалеет о срыве трансфера в «Милан»

Полузащитник «Лиона» Ромен Февр не жалеет о том, что трансфер в «Милан» не состоялся.

«Мне было лестно узнать, что «Милан» интересуется мной. Я с достоинством воспринял тот факт, что сделка не состоялась. Я сказал себе: «Тебе повезло, что ты в «Бресте» и играешь все матчи, так что воспользуйся шансом по максимуму». Я знал, что рано или поздно мне представится возможность присоединиться к большому клубу», - цитирует Февра Le Progres.

23-летний француз перешёл из «Бреста» в «Лион» в январе, сумма трансфера составила порядка пятнадцати миллионов евро. Февр уже успел сыграть три матча за новый клуб, но голевыми действиями не отметился.