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Чемпионат Италии. Серия А

Названы условия нового контракта Беннасера с «Миланом»

12 Февраля 2022 • 08:55 Комментировать

Защитник Исмаэль Беннасер и руководство «Милана» близки к новой сделке. В скором времени стороны подпишут долгосрочный трудовой договор.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Заработная плата Беннасера увеличится до 3,2 миллиона евро в год. По действующему контракту Исмаэль получает 1,5 миллиона.

Помимо всего прочего, «россонери» пропишут в новой сделке клаузулу, которая составит 50 миллионов.

Алжирский игрок присоединился к «Милану» в 2019 году, перебравшись из «Эмполи» за 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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