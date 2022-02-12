Названы условия нового контракта Беннасера с «Миланом»

Защитник Исмаэль Беннасер и руководство «Милана» близки к новой сделке. В скором времени стороны подпишут долгосрочный трудовой договор.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Заработная плата Беннасера увеличится до 3,2 миллиона евро в год. По действующему контракту Исмаэль получает 1,5 миллиона.

Помимо всего прочего, «россонери» пропишут в новой сделке клаузулу, которая составит 50 миллионов.

Алжирский игрок присоединился к «Милану» в 2019 году, перебравшись из «Эмполи» за 16 миллионов евро.