«Реал» нашёл нового вратаря в Серии А

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нового голкипера, который станет резервистом Тибо Куртуа. В поле зрения «королевского» клуба попал колумбийский вратарь «Наполи» Давид Оспина.

Действующий трудовой договор 33-летнего голкипера с неаполитанским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. «Бланкос» рассчитывают подписать Оспину в качестве свободного агента, об этом сообщает портал Goal.com.

В текущем розыгрыше Серии А Давид принял участие в 20 поединках и пропустил 14 мячей. В 11 матчах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.