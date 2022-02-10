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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» нашёл нового вратаря в Серии А

10 Февраля 2022 • 13:20 Комментировать

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нового голкипера, который станет резервистом Тибо Куртуа. В поле зрения «королевского» клуба попал колумбийский вратарь «Наполи» Давид Оспина.

Действующий трудовой договор 33-летнего голкипера с неаполитанским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. «Бланкос» рассчитывают подписать Оспину в качестве свободного агента, об этом сообщает портал Goal.com.

В текущем розыгрыше Серии А Давид принял участие в 20 поединках и пропустил 14 мячей. В 11 матчах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Оспина
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