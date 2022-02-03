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Чемпионат Италии. Серия А

Смоллинг: «Серию А недооценивают, она сейчас на подъёме»

03 Февраля 2022 • 09:49 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, ныне выступающий в чемпионате Италии за столичную «Рому», поделился мнением об уровне Серии А.

«Итальянскую лигу недооценивают. Я посмотрел много матчей перед тем, как согласиться на переход в «Рому». Мне кажется, что сейчас Серия А находится на подъеме», - передает слова английского футболиста пресс-служба «волков».

Напомним, что изначально Смоллинг выступал за «Рому» на правах аренды, после чего римский клуб оформил выкуп игрока за 15 миллионов евро. Крис заключил с итальянцами контракт до конца июня 2023 года.

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Рома Крис Смоллинг
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