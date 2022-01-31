38-летний Пандев подписал контракт с «Пармой»

Форвард Горан Пандев продолжит карьеру в Серии B, выступая в «Парме», сообщила пресс-служба клуба.

Команда не огласила детали сделки, известно лишь о том, что «Парма» совершила полноценный трансфер 38-летнего Пандева. Речи об аренде не идет.

В чемпионате Италии нападающий защищал цвета «Дженоа». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах за команду, отметившись одной голевой передачей.

Помимо «Дженоа» Пандев защищал цвета «Лацио», «Наполи», и «Интера». Портал Transfrermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.