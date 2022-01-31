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Чемпионат Италии. Серия А

38-летний Пандев подписал контракт с «Пармой»

31 Января 2022 • 22:41 Комментировать

Форвард Горан Пандев продолжит карьеру в Серии B, выступая в «Парме», сообщила пресс-служба клуба.

Команда не огласила детали сделки, известно лишь о том, что «Парма» совершила полноценный трансфер 38-летнего Пандева. Речи об аренде не идет.

В чемпионате Италии нападающий защищал цвета «Дженоа». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах за команду, отметившись одной голевой передачей.

Помимо «Дженоа» Пандев защищал цвета «Лацио», «Наполи», и «Интера». Портал Transfrermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.   


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Евро-Футбол.Ру,
Парма Дженоа Горан Пандев трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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