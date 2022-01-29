​Ещё один украинец переезжает в Серию А

Всё больше украинских футболистов переезжают в клубы из европейских чемпионатов. В ближайшие часы 21-летний нападающий Владислав Супряга сменит киевское «Динамо» на «Сампдорию». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Маттео Корсетти, генуэзский клуб арендует Супрягу с возможностью выкупа за 8 миллионов евро.

В первой части сезона 2021/2022 Владислав Супряга провёл за «Динамо» во всех соревнованиях шесть матчей. Результативными действиями футболист не отмечался. Стоит пояснить, что значительный отрезок времени Супряга пропустил из-за серьёзной мышечной травмы.