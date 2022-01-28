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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович показал свой давний роскошный гол на тренировке видео

28 Января 2022 • 14:59 Комментировать

В пятницу Златан Ибрагимович сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере». Шведский нападающий показал свой давний гол, который он забил во время тренировки. Тогда Златан изловчился нанести красивейший удар в прыжке.

«Обычный рабочий день», - такими словами Ибрагимович подписал видео.

 

В сезоне 2021/2022 40-летний Златан Ибрагимович провёл за «Милан» во всех соревнованиях 19 матчей. Швед записал на свой счёт 8 голов и 2 результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что в настоящий момент Златан Ибрагимович восстанавливается от полученной в игре против «Ювентуса» травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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