В пятницу Златан Ибрагимович сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере». Шведский нападающий показал свой давний гол, который он забил во время тренировки. Тогда Златан изловчился нанести красивейший удар в прыжке.

«Обычный рабочий день», - такими словами Ибрагимович подписал видео.

A normal day at work pic.twitter.com/3h4aUPnwBu — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 28, 2022

В сезоне 2021/2022 40-летний Златан Ибрагимович провёл за «Милан» во всех соревнованиях 19 матчей. Швед записал на свой счёт 8 голов и 2 результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что в настоящий момент Златан Ибрагимович восстанавливается от полученной в игре против «Ювентуса» травмы.