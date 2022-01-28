Влахович прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Сербский центрфорвард Душан Влахович переходит из «Фиорентины» в туринский «Ювентус». Бомбардир уже прибыл на медосмотр в «старую синьору», об этом сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Ромео Агрести.

После завершения всех процедур стороны должны подписать необходимые бумаги. Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего голеадора обойдется туринскому гранду в 75 миллионов евро. Заработная плата Влаховича в «Ювентусе» составит семь миллионов евро в год.

Влахович провел в нынешнем сезоне чемпионата Италии 21 поединок. Нападающий отметился 17 забитыми мячами (пять – с пенальти) и двумя голевыми передачами.