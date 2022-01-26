Уругвайский полузащитник итальянской «Фиорентины» и игрок национальной сборной Лукас Торрейра сдал положительный тест на COVID-19, об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Футболист перебывает в итальянском клубе на базе арендного соглашения. В соглашении между клубами прописана опция выкупа футболиста и «Фиорентина» планирует ею воспользоваться, о чем мы писали ранее.

Напомним, что в текущем сезоне уругваец сыграл в 19 матчах, в которых отметился 2 забитыми голами и отдал 1 результативную передачу.

На текущий момент «Фиорентина» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 36 очков в 22 матчах.