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Чемпионат Италии. Серия А

АПЛ отменяется: Влахович договорился с итальянским грандом

24 Января 2022 • 12:35 Комментировать (1)

Практически каждый день появляется новая информация о будущем центрального нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. 22 января сообщалось, что бомбардир твердо решил присоединиться к «Манчестер Сити», однако сегодня появились новые сведения касаемо дальнейшей карьеры серба.

По данным Gazzetta dello Sport, в фавориты в борьбе за игрока выбился туринский «Ювентус». «Старая синьора», если верить источнику, провела с ним переговоры и согласовала контракт. «Бьянконери» готовы платить Душану семь миллионов евро в год. Трансфер может быть оформлен уже этой зимой.

Ранее готовность подписать Влаховича выразил лондонский «Арсенал», однако серб посчитал такой вариант непривлекательным.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
24 Января 2022 в 12:54
Хорошо бы. Если свои нападающие не лидируют в топе бомбардиров, купи того кто там уже есть. Но итальянским сми верить нельзя).
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