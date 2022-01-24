АПЛ отменяется: Влахович договорился с итальянским грандом

Практически каждый день появляется новая информация о будущем центрального нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. 22 января сообщалось, что бомбардир твердо решил присоединиться к «Манчестер Сити», однако сегодня появились новые сведения касаемо дальнейшей карьеры серба.

По данным Gazzetta dello Sport, в фавориты в борьбе за игрока выбился туринский «Ювентус». «Старая синьора», если верить источнику, провела с ним переговоры и согласовала контракт. «Бьянконери» готовы платить Душану семь миллионов евро в год. Трансфер может быть оформлен уже этой зимой.

Ранее готовность подписать Влаховича выразил лондонский «Арсенал», однако серб посчитал такой вариант непривлекательным.