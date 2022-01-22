«Интер» 14 матчей подряд не проигрывает в Серии А

Миланский «Интер» уже 14 матчей подряд не проигрывает в чемпионате Италии. Этих показателей команда достигла благодаря победе над «Эмполи» со счётом 2:1. Победный гол в концовке встречи забил босниец Эдин Джеко, который прервал свою длительную безголевую серию. Также забитым голом за «нерадзурри» отличился Николо Барелла.

Отметим, что на данный момент «Интер» располагается на первой строчке в чемпионате Италии. Команда на 5 очков опережает ближайших преследователей из «Милана». Если «Интер» выиграет титул в этом году, то он станет вторым подряд для команды.

В последний раз «Интер» проиграл в чемпионате римскому «Лацио» со счётом 1:3.