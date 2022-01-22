Смородская дала совет Алексею Миранчуку

Ольга Смородская, бывший президент московского «Локомотива», высказалась о ситуации полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте». Итальянские СМИ последнее время активно сватают хавбека в генуэзский «Дженоа», борющийся за выживание в Серии А.

«Дженоа» полностью развален. Большой риск туда переходить. Варианты будут летом... До лета нужно проявить терпение и остаться в «Аталанте», - передает слова Смородской «Спорт-экспресс».

26-летний россиянин перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» летом 2020 года. Его трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро. Стороны заключили долгосрочный контракт по схеме «4+1».

Алексей так и не стал игроком основного состава бергамасков - Джан Пьеро Гасперини использует его со скамейки запасных. В этом сезоне на счету Миранчука один гол и три ассиста в 12 матчах Серии А.