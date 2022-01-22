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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «99,9%, что Дибала не продлит контракт с «Ювентусом»

22 Января 2022 • 11:49 Комментировать (1)

Известный в прошлом итальянский форвард Антонио Кассано поделился своим мнением о переговорах между туринским «Ювентусом» и аргентинцем Пауло Дибалой. По его мнению, стороны не смогут договориться о новой сделке.

В эфире Bobo TV экс-игрок «Ромы» и «Реала» заявил, что на 99,9 процента подписание нового трудового соглашения не состоится.

Контракт 28-летнего аргентинца со «старой синьорой» истекает в конце июня 2022 года. За «бьянконери» он выступает с 2015 года.

Ранее ходили слухи об интересе к Дибале со стороны «Барселоны», «Милана», «Интера» и нескольких топ-клубов АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Кассано Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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ЮвиК
22 Января 2022 в 12:25
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