Райолу переводят в реанимационное отделение

Известный футбольный агент Мино Райола чуть больше недели назад был прооперирован в клинике в Сан-Рафаэле, но о запланированной операции уже говорили давно. По данным немецкой газеты Bild, Райола будет возвращен в реанимацию из-за заболевания легких (не связанного с COVID-19).

После операции восемь дней назад Мино стал идти на поправку, и в тот же день Альберто Зангрилло, главный врач больницы в Милане, подтвердил, что «операция была запланирована давно».

Теперь же из Германии доносится информация о том, что состояние агента стало ухудшаться, и его переводят в другое отделение.

Напомним, что среди клиентов Райолы такие известные футболисты как: Ибрагимович, Холанн, Доннарумма, Погба, Верратти, де Лихт и другие.