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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук стал катализатором конфликта в «Аталанте»

19 Января 2022 • 13:51 Комментировать

Договоренность между «Аталантой» и «Дженоа» по переходу российского полузащитника Алексея Миранчука достигнута, однако есть одно существенное препятствие. Об этом сообщается на страницах Sport24.

Руководители клубов согласовали аренду хавбека до конца сезона, но наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини недоволен таким развитием событий. Специалист не планирует отпускать Алексея из-за непростой кадровой ситуации в команде. Сразу несколько игроков средней линии выбыли из строя из-за коронавируса.

В связи с этим серьезно обострились отношения между Гасперини и спортивным директором Джованни Сартори, продвигающим сделку с «Дженоа».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 12 матчей в Серии А, забил гол и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук
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