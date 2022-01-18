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Чемпионат Италии. Серия А

Арбитр матча «Милан» – «Специя» отстранён на два тура Серии А

18 Января 2022 • 14:30 Комментировать
Салернитана
...
Милан
20.02 21:30

Арбитр Марко Серра, судивший матч 22-го тура Серии А между «Миланом» и «Специей», был отстранён Ассоциацией итальянский судей на два ближайших тура чемпионата.

Дело в том, что на последних минутах матча Серра не засчитал гол Жуниора Мессиаса, который стал бы для хозяев победным. Вместо того, чтобы дать продолжить игру после фола возле штрафной площади, арбитр свистнул нарушение в пользу «Милана». В момент свистка Мессиас ударил по воротам и забил гол, но судья решил не менять своё решение и оставил штрафной. Спустя несколько мгновений «Специя» забила второй гол и вырвала победу со счётом 2:1.

Напомним, что после матча судья уже извинился перед «Миланом» за допущенную ошибку.

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Милан Серия А
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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