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Чемпионат Италии. Серия А

Барцальи: «Возможно, «Ювентус» уже опоздал с продлением Дибалы»

17 Января 2022 • 16:03 Комментировать (1)
Ювентус
...
Торино
20.02 21:30

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи заявил, что не знает, продлит ли нападающий Паоло Дибала контракт с туринским клубом. По мнению итальянца, обеим сторонам будет трудно прийти к соглашению.

«Очень трудно прийти к соглашению, ведь мнения сторон не пересекаются. Сейчас уже может быть поздно, но «Ювентус» все ещё пытается», – приводит слова Барцальи Football Italia.

Отметим, что ранее Дибала и «Ювентус» пришли к соглашению о контракте с ежегодным окладом в 10 миллионов евро, который бы действовал до 2026 года, но в итоге «бьянконери» поняли, что не хотят предлагать игроку такую зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Барцальи Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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ЮвиК
17 Января 2022 в 16:50
Они хотят платить только Рэмзям.
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