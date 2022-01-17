Барцальи: «Возможно, «Ювентус» уже опоздал с продлением Дибалы»

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи заявил, что не знает, продлит ли нападающий Паоло Дибала контракт с туринским клубом. По мнению итальянца, обеим сторонам будет трудно прийти к соглашению.

«Очень трудно прийти к соглашению, ведь мнения сторон не пересекаются. Сейчас уже может быть поздно, но «Ювентус» все ещё пытается», – приводит слова Барцальи Football Italia.

Отметим, что ранее Дибала и «Ювентус» пришли к соглашению о контракте с ежегодным окладом в 10 миллионов евро, который бы действовал до 2026 года, но в итоге «бьянконери» поняли, что не хотят предлагать игроку такую зарплату.