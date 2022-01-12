Будущим летом форвард Лоренцо Инсинье перейдёт из «Наполи» в «Торонто». О сделке уже было объявлено официально. Этим же маршрутом может последовать и другой нападающий неаполитанской команды – Дрис Мертенс.

Как сообщает Il Mattino, «Наполи» не собирается активировать опцию продления трудового соглашения с Мертенсом. Вместе с тем журналист Майл Сингх написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что с бельгийским форвардом уже контактировал «Торонто». Переговоры должны возобновиться в ближайшее время.

Стоит сказать, что Лоренцо Инсинье является капитаном «Наполи», а Дрис Мертенс – лучшим бомбардиром в истории клуба.