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Чемпионат Италии. Серия А

​Мертенс может перейти в «Торонто» вместе с Инсинье слухи

12 Января 2022 • 18:59 Комментировать

Будущим летом форвард Лоренцо Инсинье перейдёт из «Наполи» в «Торонто». О сделке уже было объявлено официально. Этим же маршрутом может последовать и другой нападающий неаполитанской команды – Дрис Мертенс.

Как сообщает Il Mattino, «Наполи» не собирается активировать опцию продления трудового соглашения с Мертенсом. Вместе с тем журналист Майл Сингх написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что с бельгийским форвардом уже контактировал «Торонто». Переговоры должны возобновиться в ближайшее время.

Стоит сказать, что Лоренцо Инсинье является капитаном «Наполи», а Дрис Мертенс – лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Наполи Дрис Мертенс Лоренцо Инсинье Трансферы футбола - лето 2022
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