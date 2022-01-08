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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер: Инсинье подписал контракт с клубом МЛС

08 Января 2022 • 10:37 Комментировать

Звездный итальянский нападающий Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в МЛС. Форвард подписал трудовое соглашение с канадским клубом «Торонто». Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

О трансфере Лоренцо будет объявлено 8 января. Итальянец присоединится к новому клубу в статусе свободного агента по завершении сезона-2021/2022. Текущий сезон форвард доиграет за «Наполи».

Инсинье является воспитанником академии «Наполи». За первую команду он выступает с 2012 года. В этом сезоне на его счету четыре гола и пять ассистов в 16 поединках Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лоренцо Инсинье
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