Инсайдер: Инсинье подписал контракт с клубом МЛС

Звездный итальянский нападающий Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в МЛС. Форвард подписал трудовое соглашение с канадским клубом «Торонто». Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

О трансфере Лоренцо будет объявлено 8 января. Итальянец присоединится к новому клубу в статусе свободного агента по завершении сезона-2021/2022. Текущий сезон форвард доиграет за «Наполи».

Инсинье является воспитанником академии «Наполи». За первую команду он выступает с 2012 года. В этом сезоне на его счету четыре гола и пять ассистов в 16 поединках Серии А.