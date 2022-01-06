Гасперини высказался о будущем Миранчука в «Аталанте»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался насчет будущего в команде российского полузащитника Алексея Миранчука. В СМИ ходят слухи о возможном уходе хавбека в другой итальянский клуб. Интерес к россиянину проявляют «Дженоа» и «Верона».

«Алексей пока с нами, он здоров, все отлично. Этот игрок находится в моем распоряжении, поэтому мы будем на него рассчитывать. Однако я не могу ничего загадывать. Не знаю, когда рынок заберет его у меня», - приводит слова специалиста Itasportpress.

26-летний Миранчук перешел в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2023/2024.

С того времени россиянин так и не стал игроком основного состава «Аталанты». Зачастую Алексей появляется на поле со скамейки запасных.