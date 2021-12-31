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Чемпионат Италии. Серия А

​Инсинье согласовал контракт с клубом МЛС

31 Декабря 2021 • 15:58 Комментировать

Нападающий Лоренцо Инсинье не станет продлевать контракт с «Наполи». Ранее агент 30-летнего игрока говорил, что клуб предложил Инсинье новый договор с сокращением зарплаты вдвое.

Между тем, Corriere dello Sport сообщает о том, что Инсинье уже согласовал пятилетний контракт с клубом МЛС «Торонто». Заработная плата игрока составит 15,5 миллиона евро за сезон. При этом после вычета налогов итальянский футболист будет зарабатывать 7,75 миллиона евро каждый год.

В сезоне 2021/2022 Лоренцо Инсинье провёл за «Наполи» 18 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 5 голов и 6 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Наполи Лоренцо Инсинье Трансферы футбола - лето 2022
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