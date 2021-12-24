​Индзаги назвал игрока, который в январе может перейти в «Интер»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу планов клуба касательно состава команды.

«Я хочу, чтобы Марсело Брозович вскоре подписал новый контракт. Он счастлив в «Интере». Также я надеюсь, что скоро новый контракт подпишет Иван Перишич. А Найтан Нандес может стать для нас интересной возможностью в январе. Посмотрим», - слова Индзаги на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Найтан Нандес – полузащитник «Кальяри» и сборной Уругвая. В сезоне 2021/2022 он провёл 16 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Эксперты портала transfermarkt оценивают 25-летнего Нандеса в 20 миллионов евро.