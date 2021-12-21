​Годин объявил о скором уходе из «Кальяри»

Опытный уругвайский защитник Диего Годин объявил о своём скором уходе из «Кальяри».

«Я ухожу из «Кальяри» в январе. После многих моих проблем здесь всё закончилось – я ищу новое решение. Через 10 дней я смогу рассказать о своём новом клубе», - слова Година приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport890.

В сезоне 2021/2022 Диего Годин провёл за «Кальяри» 12 матчей. В них уругвайский защитник отметился двумя голевыми передачами.

Стоит отметить, что в феврале Диего Годин отпразднует свой 36-й день рождения. За «Кальяри» уругваец играет с осени 2020 года.