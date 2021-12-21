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Чемпионат Италии. Серия А

Два итальянских клуба открестились от Кокорина

21 Декабря 2021 • 09:48 Комментировать

Сразу два итальянских клуба отказались подписывать российского форварда Александра Кокорина, выступающего за «Фиорентину».

В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка заявил следующее: «Нет, это невозможно!».

Также от российского нападающего открестился гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани: «Монца» не заинтересована в услугах Кокорина».

30-летний нападающий перебрался в Италию из московского «Спартака» в январе текущего года. Он подписал контракт с «фиалками» до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в пяти матчах за флорентийцев, но голевыми действиями не отметился.

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Кальяри Александр Кокорин Монца
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