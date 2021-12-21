Два итальянских клуба открестились от Кокорина

Сразу два итальянских клуба отказались подписывать российского форварда Александра Кокорина, выступающего за «Фиорентину».

В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка заявил следующее: «Нет, это невозможно!».

Также от российского нападающего открестился гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани: «Монца» не заинтересована в услугах Кокорина».

30-летний нападающий перебрался в Италию из московского «Спартака» в январе текущего года. Он подписал контракт с «фиалками» до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в пяти матчах за флорентийцев, но голевыми действиями не отметился.