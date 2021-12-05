Сарри: «Я могу дословно передать слова Милинковича-Савич арбитру»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победы над «Сампдорией» (3:1) назвал причину замены Чиро Иммобиле и процитировал слова Сергея Милинковича-Савича в адрес арбитра, которые привели к удалению.

- Чиро почувствовал сильную боль в колене. Надеюсь, что это эффект от удара, и все пройдет довольно быстро, - заявил Сарри репортерам.

- Я могу дословно передать слова Сергея арбитру: «Ты не увидел *** [грёбаную] вещь». Для такого опытного судьи, как этот, дискуссия должна была завершиться без всяких карточек, - добавил Сарри.

Милинкович-Савич пропустит как минимум матч против «Сассуоло».