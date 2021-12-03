​Наихудший сценарий: «Ювентус» допустил снятие команды с Серии А и еврокубков

Прокуратура в настоящий момент проводит расследование в отношении «Ювентуса» по подозрению в отмывании денег. Туринский клуб опубликовал широкое заявление, в котором, среди прочего, рассказал о сценариях развития событий, если клуб признают виновным в совершении финансовых преступлений.

В заявлении говорится о разных возможных последствиях – как финансовых, так и спортивных. Отмечается, что серьёзное нарушение экономических параметров в рамках национальных правил и правил лицензирования УЕФА может повлечь за собой исключение из национальных и международных турниров.

Football Italia объясняет, что в случае признания вины «Ювентус» не обязательно будет исключён из турниров.

«Это самый худший сценарий, который клубу пришлось выделить ещё и потому, что его акции котируются на фондовой бирже», - говорится в новости.