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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» предложит Мертенсу контракт с понижением зарплаты вдвое слухи

30 Ноября 2021 • 11:50 Комментировать (1)

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис стремится сократить зарплатную ведомость. Недавно агент Лоренцо Инсинье рассказывал о том, что клуб предложил игроку новый контракт с понижением заработной платы. Теперь появилась информация о готовящемся аналогичном предложении для другого форварда – Дриса Мертенса.

По данным Calcio Mercato, «Наполи» готов предложить Мертенсу трудовой договор с понижением оклада с 5 до 2,5 миллиона евро за сезон. В скором времени стороны сядут за стол переговоров.

В сезоне 2021/2022 Дрис Мертенс провёл за «Наполи» 11 матчей. В них бельгийский нападающий забил четыре раза.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Дрис Мертенс
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Комментарии (1)
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АнтиУкр
30 Ноября 2021 в 12:16
Неужели Мертенс начнёт так же выёживаться как и Инсинье ? Вот только бельгиец набирает форму из игры к игре ,а итальянец с каждой игрой играет хуже .Его ещё в АПЛ сватают ,там его втопчут в газон и не заметят <...>
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