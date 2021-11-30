Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис стремится сократить зарплатную ведомость. Недавно агент Лоренцо Инсинье рассказывал о том, что клуб предложил игроку новый контракт с понижением заработной платы. Теперь появилась информация о готовящемся аналогичном предложении для другого форварда – Дриса Мертенса.

По данным Calcio Mercato, «Наполи» готов предложить Мертенсу трудовой договор с понижением оклада с 5 до 2,5 миллиона евро за сезон. В скором времени стороны сядут за стол переговоров.

В сезоне 2021/2022 Дрис Мертенс провёл за «Наполи» 11 матчей. В них бельгийский нападающий забил четыре раза.