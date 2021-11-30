Жоржиньо доволен третьим местом в голосовании за «Золотой мяч»

Опорный хавбек сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо поделился мнением об итогах голосования за «Золотой мяч». Хавбек занял третье место в списке лучших футболистов года по версии France Football.

«Очень рад, но я смог добиться этого не сам, а благодаря партнерам по команде. Я счастлив и горжусь собой. Мы вместе заслужили это», - приводит слова полузащитника пресс-служба «пенсионеров».

Напомним, что награду в седьмой раз выиграл аргентинский нападающий Лионель Месси. Второе место занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, поляк набрал на 33 очка меньше победителя.