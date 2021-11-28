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Чемпионат Италии. Серия А

​У Видаля угнали элитный «Мерседес»

28 Ноября 2021 • 14:20 Комментировать

Артуро Видаль стал очередным известным футболистом, которого ограбили. Как сообщает La Provincia di Como, в дом чилийского футболиста «Интера» проникли грабители ещё во время миланского дерби 7 ноября.

По данным источника, грабители унесли из находящегося в районе Комо дома Видаля золото и драгоценности. Также был угнан элитный автомобиль «Мерседес», который стоит приблизительно 400 тысяч евро.

34-летний Артуро Видаль играет за «Интер» с осени прошлого года. Всего за «нерадзурри» полузащитник провёл 41 матч. На счету чилийца 4 забитых гола и 5 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Артуро Видаль
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