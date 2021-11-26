«Интер» подготовил новый контракт для Перишича

Миланский «Интер» готов пролонгировать сотрудничество с хорватским вингером Иваном Перишичем, утверждает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

«Нерадзурри» планируют провести переговоры с агентом игрока перед Рождеством. Чемпион Серии А намерен предложить Ивану продление договора до лета 2024 года. При этом клуб хочет понизить заработную плату Перишича до 3,5-4 миллионов евро в год.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона. По его условиям хорват зарабатывает пять миллионов евро.

Если стороны не договорятся, Перишич может продолжить карьеру в Англии или Германии.