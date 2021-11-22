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Чемпионат Италии. Серия А

​Директор «Милана» прокомментировал слухи об интересе к Миранчуку

22 Ноября 2021 • 17:13 Комментировать

Фредерик Массара, который занимает должность спортивного директора «Милана», дал комментарий по поводу слухов, которые связывают клуб с российским хавбеком Алексеем Миранчуком.

Напомним, что Алексей Миранчук почти не получает игрового времени в «Аталанте». В сезоне 2021/2022 россиянин провёл на поле 215 минут в восьми матчах.

Давая комментарий для sport24, Массара назвал информацию из СМИ слухами. По словам директора «Милана», клуб не проявляет интерес к Алексею Миранчуку.

Напомним, что Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре прошлого календарного года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Алексей Миранчук Фредерик Массара
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