​Директор «Милана» прокомментировал слухи об интересе к Миранчуку

Фредерик Массара, который занимает должность спортивного директора «Милана», дал комментарий по поводу слухов, которые связывают клуб с российским хавбеком Алексеем Миранчуком.

Напомним, что Алексей Миранчук почти не получает игрового времени в «Аталанте». В сезоне 2021/2022 россиянин провёл на поле 215 минут в восьми матчах.

Давая комментарий для sport24, Массара назвал информацию из СМИ слухами. По словам директора «Милана», клуб не проявляет интерес к Алексею Миранчуку.

Напомним, что Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре прошлого календарного года.