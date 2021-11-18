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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери хотел перейти в «Сампдорию», но получил отказ

18 Ноября 2021 • 09:18 Комментировать

Французский вингер Франк Рибери, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», предлагал свои услуги генуэзской «Сампдории» прошлым летом.

По данным Secolo XIX, агент футболиста дважды обращался в итальянский клуб, однако получил отказ. Рибери был готов серьезно снизить свою заработную плату ради этого трансфера, однако генуэзцы все равно не захотели подписывать 38-летнего ветерана. В конечном счете Франка трудоустроили в «Салернитану».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник поучаствовал в восьми матчах, отметившись двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Франк Рибери
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