Рибери хотел перейти в «Сампдорию», но получил отказ

Французский вингер Франк Рибери, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», предлагал свои услуги генуэзской «Сампдории» прошлым летом.

По данным Secolo XIX, агент футболиста дважды обращался в итальянский клуб, однако получил отказ. Рибери был готов серьезно снизить свою заработную плату ради этого трансфера, однако генуэзцы все равно не захотели подписывать 38-летнего ветерана. В конечном счете Франка трудоустроили в «Салернитану».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник поучаствовал в восьми матчах, отметившись двумя забитыми мячами.