«Ювентус» выиграл борьбу за Влаховича

Сербский центрфорвард «Фиорентины» Душан Влахович, который является трансферной целью ряда европейских клубов, похоже, определился с новым местом работы.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, 21-летний футболист предварительно договорился с туринским «Ювентусом». Стороны согласовали пятилетний трудовой договор с годовым окладом в размере шести миллионов евро.

Ожидается, что Душан пополнит ряды «старой синьоры» по завершении сезона, когда получит статус свободного агента.

В текущем розыгрыше Серии А нападающий забил восемь голов (четыре – с пенальти) в 12 поединках.