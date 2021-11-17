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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выиграл борьбу за Влаховича

17 Ноября 2021 • 13:50 Комментировать

Сербский центрфорвард «Фиорентины» Душан Влахович, который является трансферной целью ряда европейских клубов, похоже, определился с новым местом работы.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, 21-летний футболист предварительно договорился с туринским «Ювентусом». Стороны согласовали пятилетний трудовой договор с годовым окладом в размере шести миллионов евро.

Ожидается, что Душан пополнит ряды «старой синьоры» по завершении сезона, когда получит статус свободного агента.

В текущем розыгрыше Серии А нападающий забил восемь голов (четыре – с пенальти) в 12 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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