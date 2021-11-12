​В Италии рассказали, когда Эриксен может вернуться в футбол

Ровно пять месяцев прошло с того момента, как Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца в матче Дания – Финляндия на Евро-2020. Вскоре после случившегося Эриксен перенёс операцию по имплантации дефибриллятора. С таким устройством нельзя играть в Италии, поэтому Кристиану придётся переходить из «Интера» в другой клуб, ведь он хочет возобновить карьеру. La Gazzetta dello Sport пишет о том, что Эриксен может вернуться на поле в следующем сезоне. Вероятно, он отправится играть в Данию или Голландию.

Отмечается, что Кристиан Эриксен уже делает какие-то упражнения, чтобы поддерживать хоть какое-то физическое состояние. Со следующего года датчанин начнёт увеличивать нагрузки под контролем врачей.