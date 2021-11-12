​Нападающий «Фиорентины»: «Сдаю положительный тест на COVID-19 уже 18 дней!»

Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес раздосадован ситуацией с заболеванием коронавирусной инфекцией. Из-за выявления COVID-19 футболист не смог отправиться в расположение сборной Аргентины.

«Это невероятно, я не понимаю, как такое возможно, но я сдаю положительный тест на COVID-19 уже 18 дней! Надеюсь скоро сдать отрицательный тест. После этого мне нужно будет пройти специальные тесты, прежде чем мне разрешат заниматься спортом. Очень обидно, что я не могу помочь сборной Аргентины», - высказался Гонсалес для аргентинского ESPN.

В 9 матчах сезона 2021/2022 Николас Гонсалес забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.